По предварительным данным в феврале в Украине было произведено 503 автотранспортные средства.

По сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза. Однако по отношению к предыдущему месяцу автопроизводство сократилось почти на 17 процентов. Январь украинский автопром закончил с результатом – 604 ед. автотранспорта.

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Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в три раза, до отметки 449 авто. На Еврокаре выпустили 241 машину, а на ЗАЗе 208 легковых авто.

Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация об АвтоКрАЗ отсутствует с августа 2016 года). Февральский выпуск автобусов упал почти на 30% до 54 ед. Больше всего автобусов произвел "Черкасский автобус" – 25 ед., на Черниговском автозаводе изготовили 19 шт., ЗАЗ отчитался о 8 автобусах, завод "Часовоярские автобусы" закончил месяц с результатом – два автобуса.

Всего за два месяца с начала 2021 года в Украине было произведено 1107 ед. автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее. Легковых автомобилей – 1025 шт. (+ 10%); коммерческих – 4 шт. (-60%); автобусов – 78 шт. (-42%).