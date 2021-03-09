За попередніми даними, у лютому в Україні було виготовлено 503 автотранспортних засоби.

В порівнянні з 2020 роком лютневий обсяг випуску автотранспорту в країні зріс у 2,2 рази. Однак по відношенню до попереднього місяця автовиробництво зменшилось майже на 17 відсотків. Січень український автопром закінчив з результатом 604 одиниць.

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Випуск легкових автомобілів у річному обчисленні збільшився утричі, до позначки 449 авто. На “Єврокарі” випустили 241 машину, а на ЗАЗі – 208 легкових авто.

Комерційних автомобілів в лютому не виробляли (інформація про АвтоКрАЗ відсутня з серпня 2016 року). Лютневий випуск автобусів впав майже на 30% до 54 од. Найбільше автобусів виробив “Черкаський автобус” – 25 од., на Чернігівському автозаводі виготовили 19 шт., ЗАЗ відзвітував про 8 автобусів, завод “Часівоярські автобуси” закінчив місяць з результатом всього два автобуси.

Всього за два місяці з початку 2021 року в Україні було виготовлено 1107 од. автотранспортних засобів, що на 3% більше, ніж роком раніше. Легкових автомобілів – 1025 шт. (+10%); Комерційних – 4 шт. (-60%); Автобусів – 78 шт. (-42%).