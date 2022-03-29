Второй месяц текущего года оказался удачным для продавцов грузовиков и коммерческой техники.

В феврале на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 940 новых коммерческих автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Это лучший февральский результат в этом сегменте автомобильного рынка за последние восемь лет. По сравнению с прошлым годом, количество регистраций грузовых и спец. автомобилей в феврале выросло почти на 23 процента.

Чаще всего в отчетном месяце регистрировались автомобили марки Citroen, продажи которых в годовом исчислении выросли в 6 раз – до 239 шт.

На втором месте по популярности были сразу две марки – французская Renault и итальянская Fiat, которые закончили февраль с результатом 93 зарегистрированных авто в каждой. Причем регистрации Renault относительно прошлогоднего результата упали на 50%, а реализация автомобилей Fiat уменьшилась на 12 процентов.

Третий результат у МАЗ – 77 машин. Это на 67% больше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга MAN, эта марка за месяц реализовала на украинском рынке 68 авто, что почти в 5 раз больше, чем в феврале 2021 года.

Также в пятерку лидеров попала еще одна французская марка Peugeot в активе которого 59 регистраций (-39%).

Всего за два месяца с начала года в Украине было зарегистрировано 1,9 тыс. новых коммерческих авто, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.