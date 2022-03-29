Другий місяць поточного року виявився вдалим для продавців вантажівок та комерційної техніки.

У лютому на українському ринку було реалізовано та зареєстровано 940 нових комерційних автомобілів, повідомляє Укравтопром.

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Це найкращий лютневий результат в цьому сегменті автомобільного ринку за останні вісім років. У порівнянні з минулим роком, кількість реєстрацій вантажних і спец. автомобілів у лютому зросла майже на 23 відсотки.

Найчастіше в звітному місяці реєструвалися автомобілі марки Citroen, продажі яких в річному обчисленні зросли у 6 разів – до 239 шт.

На другому місці за популярністю були одразу дві марки – французька Renault та італійська Fiat, які закінчили лютий з результатом 93 зареєстрованих авто у кожній. Причому реєстрації Renault відносно минулорічного результату впали на 50%, а реалізація автомобілів Fiat зменшилась на 12 відсотків.

Третій результат у МАЗ – 77 машин. Це на 67% більше, ніж торік.

На четвертій позиції рейтингу MAN, ця марка за місяць реалізувала на українському ринку 68 авто, що майже у 5 разів більше, ніж у лютому 2021 року.

Також до п’ятірки лідерів потрапила ще одна французька марка – Peugeot в активі якої 59 реєстрацій (-39%).

Всього за два місяці з початку року в Україні було зареєстровано 1,9 тис. нових комерційних авто, що на 14% більше, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.