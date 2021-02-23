Импорт сжиженного автомобильного газа в феврале продолжил рост. Объемы увеличились на 22% и достигли 80,2 тыс. т.

Поставки сжиженного газа за 21 день февраля составили 80,2 тыс. т, что на 14,4 тыс. т, или 22% больше аналогичного периода января. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование. В эти объемы не входит сырье для "Карпатнефтехима".

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Импорт ресурса из России вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду января. При этом поставки "Роснефти" выросли на 18%. Рост произошел за счет увеличения поставок основных контрагентов – "БРСМ-Нафта" (+2,7 тыс. т), "Параллели" (1 тыс. т), ОККО (650 т) и других.

В то же время поставки "Лукойла" сократились на 35%. Таким образом, общий импорт "лукойловского" ресурса на окончание месяца может составить 12 – 13 тыс. т, а не 15 тыс. т, о чем ранее заявляли представители компании.

За отчетный период компания "Омский каучук" импортировала в адрес "БРСМ" 1,5 тыс. т СУГ. Еще 160 т омского ресурса поставила "Евромин Энерджи". Напомним, последняя поставка СУГ этого производителя была осуществлена компанией в октябре прошлого года (760 т).

Поставки из Казахстана в феврале выросли на 45% и составили 29,7 тыс. т. Импорт ресурса "ТШО" увеличился на 8 тыс. т, до 28 тыс. т. Драйвером роста выступила "Надежда", которая увеличила импорт вдвое, с 3 5 тыс. т до 7 тыс. т. Кроме того, нарастили поставки казахского ресурса Socar (+1,3 тыс. т), WOG (1 тыс. т) и "Масштаб Трейд" (1 тыс. т).

В "А-95" отметили, что еще 1 тыс. т ресурса "ТШО" была поставлена морским транспортом в Николаев для компании "Ультрамарин Трейдинг".

Импорт из Беларуси вырос на 29%. Мозырский НПЗ и Речицкий ГПЗ увеличили поставки на 32% и 19% соответственно. В то же время поставки из Могилевских перевалок ( "ГазЭнерджиХим") выросли на 62%.