Імпорт скрапленого автомобільного газу у лютому продовжив зростання. Обсяги збільшились на 22% і досягли 80,2 тис. т.

Постачання скрапленого газу за 21 день лютого склали 80,2 тис. т, що на 14,4 тис. т, або 22% більше від аналогічного періоду січня. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на власне дослідження. До цих обсягів не входить сировина для "Карпатнафтохіму".

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Імпорт ресурсу з Росії зріс на 5% до аналогічного періоду січня. При цьому постачання "Роснафти" зросли на 18%. Зростання відбулося за рахунок збільшення постачань основних контрагентів - "БРСМ-Нафти" (+2,7 тис. т), "Паралелі" (+1 тис. т), ОККО (+650 т) та інших.

Водночас постачання "Лукойлу" скоротилися на 35%. Таким чином, загальний імпорт "лукойлівського" ресурсу на закінчення місяця може скласти 12-13 тис. т, а не 15 тис. т, про що раніше заявляли представники компанії.

За звітний період компанія "Омський каучук" імпортувала на адресу "БРСМ" 1,5 тис. т СВГ. Ще 160 т омського ресурсу постачила "Євромін Енерджі". Нагадаємо, останнє постачання СВГ цього виробника було здійснене компанією торік у жовтні (760 т).

Постачання з Казахстану в лютому виросли на 45% і склали 29,7 тис. т. Імпорт ресурсу "ТШО" збільшився на 8 тис. т, до 28 тис. т. Драйвером зростання виступила "Надєжда", яка збільшила імпорт удвічі, з 3,5 тис. т до 7 тис. т. Крім того, наростили постачання казахського ресурсу Socar (+1,3 тис. т), WOG (+1 тис. т) і "Масштаб Трейд" (+1 тис. т ).

В "А-95" відзначили, що ще 1 тис. т ресурсу "ТШО" було постачено морським транспортом до Миколаєва для компанії "Ультрамарин Трейдинг".

Імпорт з Білорусі зріс на 29%. Мозирський НПЗ і Речицький ГПЗ збільшили постачання на 32% і 19% відповідно. Водночас постачання з Могилевських перевалок ( "ГазЕнерджіХім") виросли на 62%.