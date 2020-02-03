Модели коммерческой техники Transit могут потреблять гидроочищенное растительное масло – HVO.

Компания Ford одобрила применение гидроочистки растительного масла (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) в качестве горючего для грузовых фургонов линейки Transit.

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HVO могут использовать машины, оснащенные 2-литровым турбодизелем EcoBlue. Горючая смесь состоит из отработанного растительного масла и других побочных жиров, которые используются для приготовления пищи.

В Ford отмечают, что использование HVO, вместо традиционного дизеля, способствует чистому выхлопу со значительно меньшим количеством вредных выбросов в воздуха и при этом само топливо относится к восстанавливаемому виду. По сравнению с ископаемым дизельным топливом выбросы парниковых газов сокращаются на 90 процентов, при этом органические биоотходы выделяют меньше оксидов азота и твердых частиц. К тому же, HVO устойчива к воздействию отрицательных температур и может использоваться зимой при -37о С.



Фото: Ford Transit 2020 / Ford

В европейском подразделении Ford с коммерческих автомобилей подчеркивают, что HVO может смешиваться в топливном баке с обычным дизелем в любой пропорции, и это не приведет к проблемам с надежностью. Владельцы Transit с 2-литровым турбодизелем EcoBlue могут заправляться биодизелем, не модернизируя двигатель или топливную систему.

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