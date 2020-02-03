Моделі комерційної техніки Transit можуть споживати гідроочищену рослинну олію – HVO.

Компанія Ford схвалила застосування гідроочищенного рослинного масла (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) в якості пального для вантажних фургонів лінійки Transit.

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HVO можуть використовувати машини, оснащені 2-літровим турбодизелем EcoBlue. Горюча суміш складається з відпрацьованого рослинного масла та інших побічних жирів, котрі використовуються для приготування їжі.

У Ford відмічають, що використання HVO, замість традиційного дизеля, сприяє чистішому вихлопу зі значно меншою кількістю шкідливих викидів у повітряю При цьому саме пальне відноситься до відновлюваного виду. У порівнянні з викопним дизельним пальним викиди парникових газів скорочуються на 90 відсотків, при цьому органічні біовідходи виділяють менше оксидів азоту і твердих часток. До того ж, HVO стійка до дії негативних температур і може використовуватися взимку при -37о С.



Фото: Ford Transit 2020 / Ford

У європейському підрозділі Ford з комерційних автомобілів підкреслюють, що HVO може змішуватися в паливному баку зі звичайним дизелем в будь-якій пропорції, і це не призведе до проблем з надійністю. Власники Transit з 2-літровим турбодизелем EcoBlue можуть заправлятися біодизелем, не модернізуючи двигун чи паливну систему.

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