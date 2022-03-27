Репутационные риски для китайской компании могут быть слишком высокими и впоследствии могут привести к значительным потерям.

Китайская компания Geely решила приостановить выпуск своих машин на заводе в Беларуси на время проверки, во время которой оцениваются репутационные риски для бренда, связанные с сохранением рынков РФ и Беларуси, пишет Financial Times.

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Параллельно компания оценивает возможности, возникающие вследствие прекращения продаж основных конкурентов от Volkswagen до Toyota.

Компания также учитывает, что конкурирующие китайские группы, такие как Great Wall, Chery и SAIC, не объявляли о прекращении операций в России.

Решение о продолжении бизнеса на российском и белорусском рынках приходится соотносить с желанием вести бизнес в Европе или Соединенных Штатах. Китайские компании должны понять реакцию этих регионов и осторожнее подходить к вопросу инвестиций на российском рынке, комментируют аналитики.

"Мы по-прежнему следим за ситуацией. При этом будет учитываться каждый элемент", — комментируют в Geely.

Ранее сообщалось, что завод "БЕЛДЖИ" остановил конвейер с 16 марта до 1 апреля из-за сбоя в поставках комплектующих из Китая.