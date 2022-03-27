Репутаційні ризики для китайської компанії можуть бути надто високі і згодом можуть призвести до значних втрат.

Китайська компанія Geely вирішила призупинити випуск своїх машин на заводі в Білорусі на час перевірки, під час якої оцінюються репутаційні ризики для бренду, пов'язані зі збереженням ринків РФ та Білорусі, пише Financial Times.

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Паралельно компанія оцінює можливості, що виникають внаслідок припинення продажів основних конкурентів від Volkswagen до Toyota.

Компанія також враховує, що конкуруючі китайські групи, такі як Great Wall, Chery та SAIC, не оголошували про припинення операцій у Росії.

Рішення про продовження бізнесу на російському та білоруському ринках доводиться співвідносити з бажанням вести бізнес у Європі чи Сполучених Штатах. Китайські компанії мають зрозуміти реакцію цих регіонів і обережніше підходити до питання інвестицій на російському ринку, коментують аналітики.

"Ми, як і раніше, стежимо за ситуацією. При цьому враховуватиметься кожен елемент", — коментують у Geely.

Раніше повідомлялося, що завод "БЕЛДЖІ" зупинив конвеєр з 16 березня до 1 квітня через збій у постачанні комплектуючих з Китаю.