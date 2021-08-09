Долгие годы Германия была одним из основных рынков сбыта дизельных автомобилей. Но теперь, благодаря усилиям лоббистов, все изменилось – дизельные машины начали отставать в количестве продаж от машин с нетрадиционным приводом.

Так, за первые семь месяцев 2021 года в Германии было зарегистрировано 367 905 электромобилей и гибридов, что составляет почти 22,6 процента рынка. В свою очередь дизельных авто было продано 361 151 шт. (22,2 процента). На первом же метет расположились бензиновые авто – 629 990 ед. (38,7 процента).

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Здесь стоит отметить, что львиная доля приходится все же не на 100-процентные электромобили, а гибриды с возможностью подпитки от розетки. Именно последними, кстати, производители заменяют дизели, чтобы вписаться в искусственные требования по выбросам. В свою очередь покупатели реагируют на “экологические” предложения из-за того, что во многих странах даются щедрые льготы и субсидии на покупку EV.

Впрочем, электромобилям тоже есть чем похвастаться. Для понимания, по итогам продаж в июне электрический седан Tesla Model 3 стал вторым по счету самым продаваемым автомобилем в Европе (25 476 проданных единиц), уступив лишь место многолетнему бестселлеру Союзного рынка Volkswagen Golf (на его счету – 27 247 новых регистраций). Далее по списку расположились Dacia Sandero (22 764 шт.), Renault Clio (22 254 шт.) и FIAT 500 (22 179 шт.).