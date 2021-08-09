Довгі роки Німеччина була одним з основних ринків збуту дизельних автомобілів. Але тепер, завдяки зусиллям лобістів, все змінилося – дизельні машини почали відставати у кількості продажів від машин з нетрадиційним приводом.

Так, за перші сім місяців 2021 року в Німеччині було зареєстровано 367 905 електромобілів і гібридів, що становить майже 22,6 відсотка ринку. У свою чергу дизельних авто було продано 361 151 шт. (22,2 відсотка). На першому ж мете розташувалися бензинові авто - 629 990 од. (38,7 відсотка).

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Тут варто зазначити, що левова частка припадає все ж не на 100-відсоткові електромобілі, а гібриди з можливістю підживлення від розетки. Саме останніми, до речі, виробниками і замінюють дизелі, щоб вписатися штучні вимоги щодо викидів. У свою чергу покупці реагують на "екологічні" пропозиції, через те, що в багатьох країнах даються щедрі пільги і субсидії на покупку EV.

Втім, електромобілям теж є чим похвалитися. Для розуміння, за підсумками продажів в червні електричний седан Tesla Model 3 став другим за рахунком найбільш продаваним автомобілем у Європі (25 476 проданих одиниць), поступившись лише місце багаторічному бестселеру Союзного ринку Volkswagen Golf (на його рахунку - 27 247 нових реєстрацій). Далі за списком розташувалися Dacia Sandero (22 764 шт.), Renault Clio (22 254 шт.) І FIAT 500 (22 179 шт.).