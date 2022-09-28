В них предусмотрена стоянка для машины, а также несколько контейнеров с комнатами для отдыха и санузлами.

Компания Roatel и ее партнер немецкая сеть автозаправочных станций TotalEnergies объявили об открытии двух новых микрогостиниц для водителей грузовиков в Autohofia TotalEnergies Osterfeld Heidegrund Süd на A9 примерно в 60 км от Лейпцига (выезд Osterfeld 21B).

Каждый Roatel построен на базе морского контейнера и имеет четыре небольших апартамента. Площадь примерно 7,5 кв. м включает кровать размером 90×200 см, санузел, стол и место для хранения вещей. Номера оборудованы кондиционерами и электрическими жалюзи.

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Roatel стал известен в начале 2020 года, когда немецкие предприниматели Кристиан Тайзен и Ральф-Петер Калс объявили, что разместят до 600 таких объектов на остановках для грузовиков, паркингах и заправках в Германии. Это ответ Германии на изменения в законодательстве, регулирующем транспортную отрасль, которые должны были быть внесены Пакетом мобильности, а также на решение Суда Европейского Союза в 2017 году о запрете регулярного еженедельного отдыха в кабинах транспортного средства.

Roatel созданы в первую очередь для дальнобойщиков, но не только. Микроотелями также могут пользоваться работники других отраслей – строители или командированные. Стоимость проживания в таком номере – от 53 евро.