В них передбачена стоянка для машини, а також кілька контейнерів з кімнатами для відпочинку та санвузлами.

Компанія Roatel та її партнер німецька мережа автозаправних станцій TotalEnergies оголосили про відкриття двох нових мікро-готелів для водіїв вантажівок у Autohofia TotalEnergies Osterfeld Heidegrund Süd на A9 приблизно в 60 км від Лейпціга (виїзд Osterfeld 21B).

Кожен Roatel побудований на базі морського контейнера і має чотири невеликі апартаменти. Площа приблизно 7,5 кв. м включає ліжко розміром 90 × 200 см, санвузол, стіл і місце для зберігання речей. Номери обладнані кондиціонерами та електричними жалюзі.

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Roatel став відомим на початку 2020 року, коли німецькі підприємці Крістіан Тайзен і Ральф-Петер Калс оголосили, що розмістять до 600 таких об’єктів на зупинках для вантажівок, паркінгах і заправках у Німеччині. Це відповідь Німеччини на зміни в законодавстві, що регулює транспортну галузь, які мали бути внесені Пакетом мобільності, а також на рішення Суду Європейського Союзу в 2017 році щодо заборони регулярного щотижневого відпочинку в кабінах транспортного засобу.

Roatel створені в першу чергу для далекобійників, але не тільки. Мікроготелями також можуть користуватися працівники інших галузей – будівельники чи відряджені. Вартість проживання у такому номері – від 53 євро.

До середини 2023 року можна очікувати відкриття від 25 до 30 Roatel’ів.