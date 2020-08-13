Не секрет, что цены на украинском рынке на б/у авто откровенно завышены. Другое дело Германия - там подержанные машины можно купить гораздо дешевле.

Чтобы выяснить, на сколько велика разница, YouTube-блогер Yevgeny Rublev посетил один из авторынков в Украине, где изучил цены на машины (в бюджете до $5000) и сравнил их с ценами в объявлениях, указанных на немецких онлайн-площадках (например, на популярном сайте mobile.de).

Читайте также: Как продают автомобили в Германии во время карантина: видео

В сравнении участвовали автомобили одинаковых марок и моделей в аналогичной комплектации, а также с примерно похожими пробегами и состоянием. И вот что из этого получилось.

Opel Astra 2008 года: Украина – $6200, Германия – $2514;

Opel Vectra 2003 года: Украина – $5900, Германия – $1466;

Opel Vectra 1997 года: Украина – $3900, Германия – $553;

VW Golf 2003 года: Украина – $4999, Германия – $677;

Audi A6 2000 года: Украина – $4500, Германия – $1257;

Audi A4 2003 года: Украина – $5400, Германия – $1143;

Peugeot 407 2005 года: Украина – $5800, Германия – $1314.

Как видим, разница в стоимости весьма ощутима: в среднем в Германии авто бюджетной категории стоят в 3-4 раза дешевле. Конечно, чтобы авто оказалось в Украине, его надо привезти и растаможить. А это стоит немало денег.

Также в тему: калькулятор растаможки.