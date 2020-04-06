Автосалоны работают, но посетителей не принимают.

Карантин в связи с коронавирусом сейчас почти во всех странах Европы. Соответственно, если есть желание приобрести автомобиль из Германии, надо его осматривать перед покупкой. Посредник, который выбирает авто из Европы для украинцев, рассказывает, как в Германии работает автобизнес.

Автосалоны в Германии либо закрыты, либо работают, но посетителей не пускают. Для того, чтобы посмотреть понравившийся автомобиль, есть несколько вариантов. Один из продавцов в автосалоне выгнал машину на участок для клиента, оставил ключи и зашел в помещение. После этого клиент или посредник может осмотреть авто.

Читайте также: какие дороги и города перекрыли в Украине

В другом автосалоне машину просто открыли, но завести не позволили. Также невозможно было провести тест-драйв, а вся информация о техническом состоянии машины высылается по электронной почте. Если такой осмотр удовлетворит покупателя, документы тоже пришлют онлайн. Впрочем, вряд ли таким образом дадут машину незнакомому клиенту.

Такие предосторожности связаны с тем, что контакт с человеком в Германии запрещен – штраф около 20 000 евро. Взамен государство выплачивает помощь от 5 до 40 тысяч, если предприятие остановилось из-за карантина.

Напомним, что разрешено и что запрещено для автомобилиста в Украине.