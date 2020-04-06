Автосалони працюють, але відвідувачів не приймають.

Карантин у зв’язку з коронавірусом зараз майже у всіх країнах Європи. Відповідно, якщо є бажання придбати автомобіль з Німеччини, треба його оглядати перед купівлею. Посередник, який обирає авто з Європи для українців, розповідає, як в Німеччині працює автобізнес.

Автосалони в Німеччині або зачинені, або працюють, але відвідувачів не пускають. Для того, щоб подивитись вподобаний автомобіль, є кілька варіантів. Один з продавців в автосалоні вигнав машину на ділянку для клієнта, залишив ключі і зайшов в приміщення. Після цього клієнт чи посередник може оглянути авто.

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В іншому автосалоні машину просто відкрили, але завести не дозволили. Також неможливо було провести тест-драйв, а вся інформація про технічний стан машини висилається електронною поштою. Якщо такий огляд задовольнить покупця, документи теж надішлють онлайн. Втім, навряд чи таким чином дадуть машину незнайомому клієнту.

Такі перестороги пов’язані з тим, що контакт з людиною в Німеччині заборонений – штраф близько 20 000 євро. Натомість держава виплачує допомогу від 5 до 40 тисяч, якщо підприємство зупинилось через карантин.

Нагадаємо, що дозволено і що заборонено для автомобіліста в Україні.