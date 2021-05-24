Фургон с пробегом в 2500 км предлагается с расширенным набором опций, которые для этого автомобиля с завода не предлагались.

В Берлине выставили на продажу фургон УАЗ-452, который также известен под названием "Буханка". Автомобиль предлагается с расширенным набором опций, которых на этой машине никогда не было. Желающим приобрести машину придется заплатить € 34 999 (около 40 тысяч долларов).

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Объявление о продаже фургона с пробегом в 2 500 км выложили на торговой онлайн-площадке Auto Scout24.

Автомобиль был выпущен в 2020 году. Фургон комплектуется большим экспедиционным багажником белого цвета, лебедкой, дополнительной оптикой, небольшой лестницей и люком на крыше. Также машина получила усиленные бамперы, высокую крышу, внедорожные шины, тонированные стекла и оконные шторки. В салоне установлен складной столик, а кресла могут трансформироваться в полноценное спальное место.

Модернизированная "Буханка" комплектуется кондиционером, центральным замком с пультом дистанционного управления, электрическими стеклоподъемниками и обогревом сидений. Кроме этого, машину оборудовали музыкальной системой с CD-плеером и MP3-проигрывателем. Также фургон получил устройство Webasto (которое обеспечивает прогрев двигателя и салона даже при сильном морозе еще до начала поездки), а также 220-вольтные розетки.

УАЗ-452 укомплектован 2,7-литровым бензиновым двигателем, развивающим 112 л. с. и 198 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Нынешний владелец автомобиля утверждает, что "Буханка" полностью соответствует экологическому стандарту "Евро-6".