Фургон з пробігом в 2500 км пропонується з розширеним набором опцій, які для цього автомобіля з заводу не пропонувались.

У Берліні виставили на продаж фургон УАЗ-452, який також відомий під назвою "Буханець". Автомобіль пропонується з розширеним набором опцій, які на цій машині ринку ніколи не було. Бажаючим придбати машину доведеться заплатити € 34 999 (близько 40 тисяч доларів).

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Оголошення про продаж фургона з пробігом у 2 500 км виклали на торговому онлайн-майданчику Auto Scout24.

Автомобіль був випущений у 2020 році. Фургон комплектується великим експедиційним багажником білого кольору, лебідкою, додатковою оптикою, невеликий сходами та люком на даху. Також машина отримала посилені бампери, високий дах, позашляхові шини, тоновані скла і віконні шторки. У салоні встановлений складаний столик, а крісла можуть трансформуватися в повноцінне спальне місце.

Модернізований "Буханець" комплектується кондиціонером, центральним замком з пультом дистанційного керування, електричними склопідйомниками та обігрівом сидінь. Крім цього, машину обладнали музичною системою з CD-плеєром і MP3-програвачем. Також фургон отримав пристрій Webasto (яке забезпечує прогрів двигуна і салону навіть при сильному морозі ще до початку поїздки), а також 220-вольтні розетки.

УАЗ-452 укомплектований 2,7-літровим бензиновим двигуном, що розвиває 112 к.с. і 198 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач і постійним повним приводом. Нинішній власник машини стверджує, що "Буханець" повністю відповідає екологічному стандарту "Євро-6".