В Германии самолет аварийно сел на мосту и попал под колеса фуры. Из-за аварии движение транспорта на трассе остановили на шесть часов.

Небольшой борт аварийно сел на мосту в Германии и не разминулся с грузовиком. Пилот получил легкие травмы, водитель грузовика не пострадал.

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Отмечается, что 72-летний пилот направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию. Однако на полпути у него отказал двигатель, поэтому пришлось срочно садиться на дорогу. Но во время приземления самолет попал под колеса фуры.