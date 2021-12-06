У Німеччині літак аварійно сів на мосту і потрапив під колеса фури. Через аварію рух транспорту на трасі зупинили на шість годин.

Невеликий борт аварійно сів на мосту у Німеччині і не розминувся з вантажівкою. Пілот отримав легкі травми, водій вантажівки – не постраждав.

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Зазначається, що 72-річний пілот прямував із Франції до Нижньої Саксонії. Однак напівдорозі у нього відмовив двигун, тож довелося терміново сідати на дорогу. Але під час приземлення літак потрапив під колеса фури.