Continental и Deutsche Telekom работают над системой, которая предупреждает об авариях между транспортными средствами и велосипедистами или другими уязвимыми участниками дорожного движения (мотоциклистами, скутеристами, пешеходами и другими, кто передвигается на одно- или двухколесных легких транспортных средствах).

Специальная программа вычисляет пути движения автомобилей и легких транспортных средств. Если по результатам вычисления пути их движения с большой долей вероятности одновременно пересекаются, система через смартфон в режиме реального времени предупредит обоих участников дорожного движения об опасности. Эта система уже успешно прошла первые испытания.

"Особо уязвимых участников дорожного движения часто не замечают в транспортном потоке. Как следствие – более 80 % аварий между пешеходами или велосипедистами и автомобилями заканчиваются смертельно для уязвимых участников дорожного движения. Благодаря работе системы в режиме реального времени, мы своевременно предупреждаем велосипедистов и других о вероятности столкновения. Таким образом, мы уменьшаем серьезные аварии, травматизм и смертельные случаи на дорогах ", – говорит Карстен Михельс, руководитель отдела исследований и перспективного развития компании Continental.

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"Данная система предотвращения столкновения – это своеобразный цифровой ангел-хранитель велосипедистов и мотоциклистов", – говорит Оливер Банс, ответственный за подключение к мобильным системам компании T-Systems. "Главным в этом проекте является высокий уровень подключения: около 85 процентов населения Европы пользуется смартфоном. Также на дорогах появляется все больше автомобилей, подключенных к мобильной сети. Благодаря нашим компьютерным программам мы обеспечиваем в мобильной сети чрезвычайно большую скорость передачи информации."

GPS, мобильная связь и облачные вычисления

Система предупреждения о столкновении базируется на спутниковом позиционировании (GPS), датчиках ускорения, мобильной связи и “облачных” вычислениях. Автомобиль передает значение своего положения и ускорения в “облако” с помощью мобильной связи. Такая информация также поступает в "облако" и от смартфона велосипедиста и других уязвимых участников движения на дороге. Система вычисляет пути движения транспортных средств в течение следующих пяти секунд и, если столкновение неизбежно, присылает предупреждение авто и на смартфон велосипедиста. Чтобы эта информация как можно скорее дошла до обоих участников дорожного движения, в мобильной сети используется ближайший к месту возможного столкновения “облачный” компьютер. Техники называют это вычислительными технологиями с улучшенным доступом.

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Партнеры продолжают разрабатывать системы предотвращения столкновений для международного использования в повседневной жизни и будут представлять результаты на Мировом Конгрессе ITS, который пройдет в Гамбурге с 11 по 15 октября.