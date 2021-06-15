Continental та Deutsche Telekom працюють над системою, яка попереджає про аварії між транспортними засобами та велосипедистами чи іншими вразливими учасниками дорожнього руху (мотоциклістами, скутеристами, пішоходами та іншими, хто пересувається на одно, чи двоколісних легких транспортних засобах).

Спеціальна програма обчислює шляхи руху автомобілів та цих легких транспортних засобів. Якщо за результатами обчислення шляхи їх руху з великою часткою ймовірності одночасно перетинаються, система через смартфон у режимі реального часу попередить обох учасників дорожнього руху про небезпеку. Ця система вже успішно пройшла перші випробування.

"Особливо вразливих учасників дорожнього руху часто не помічають у транспортному потоці. Як наслідок – понад 80 % аварій між пішоходами або велосипедистами та автомобілями закінчуються смертельно для вразливих учасників дорожнього руху. Завдяки роботі системи в режимі реального часу, ми своєчасно попереджаємо велосипедистів та інших про ймовірність зіткнення. Таким чином, ми зменшуємо серйозні аварії, травматизм та смертельні випадки на дорогах ", - говорить Карстен Міхельс, керівник відділу досліджень та перспективного розвитку компанії Continental.

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"Дана система запобігання зіткненню – це своєрідний цифровий ангел-охоронець велосипедистів та мотоциклістів", - говорить Олівер Банс, відповідальний за підключення до мобільних систем компанії T-Systems. "Головним у цьому проєкті є високий рівень підключення: близько 85 відсотків населення Європи користується смартфоном. Також на дорогах з’являється все більше автомобілів, підключених до мобільної мережі. Завдяки нашим комп'ютерним програмам ми забезпечуємо у мобільній мережі надзвичайно велику швидкість передачі інформації."

GPS, мобільний зв’язок та “хмарні” обчислення

Система попередження про зіткнення базується на супутниковому позиціюванні (GPS), датчиках прискорення, мобільному зв'язку та “хмарних” обчисленнях. Автомобіль передає значення свого положення та прискорення в “хмару” за допомогою мобільного зв'язку. Така інформація також надходить до “хмари” і від смартфона велосипедиста та інших вразливих учасників руху на дорозі. Система обчислює шляхи руху транспортних засобів протягом наступних п’яти секунд і якщо зіткнення неминуче, надсилає попередження авто та на смартфон велосипедиста. Щоб ця інформація якомога швидше дійшла до обох учасників дорожнього руху, у мобільній мережі використовується найближчий до місця можливого зіткнення “хмарний” комп’ютер. Техніки називають це обчислювальними технологіями з покращеним доступом.

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Партнери продовжують розробляти системи запобігання зіткненню для міжнародного використання в повсякденному житті та представлятимуть результати на Світовому конгресі ITS, який пройде в Гамбурзі з 11 по 15 жовтня.