Официально цель введения новых штрафов сделать немецкие дороги безопаснее и обеспечить лучшую защиту для велосипедистов и пешеходов.

Немецкий Бундесрат проголосовал за планы по повышению штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание The Local.

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Новый законопроект включает строгие штрафы за превышение скорости, движение по полосам движения для общественного транспорта и велодорожкам и несанкционированное парковки в таких местах как автобусные полосы и велодорожки.

Новые штрафы вступят в силу позднее в этом месяце. За незаконное пользование тротуарами, велодорожками будет налагаться штраф в размере до 100 евро вместо предыдущих 25 евро.

За превышение ограничения скорости водители будут платить не менее 70 евро вместо 35 евро. Сумма штрафа будет увеличиваться в зависимости от уровня превышения. В некоторых случаях водитель может получить штраф в размере 400 евро за превышение ограничений в городских районах.