Офіційно мета введення нових штрафів - зробити німецькі дороги безпечнішими та забезпечити кращий захист для велосипедистів та пішоходів.

Німецький Бундесрат проголосував за плани щодо підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання The Local.

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Новий законопроект включає суворі штрафи за перевищення швидкості, рух смугами руху для громадського транспорту та велодоріжками, несанкціоноване паркування в таких місцях, як автобусні смуги та велодоріжки.

Нові штрафи набудуть чинності пізніше цього місяця. За незаконне користування тротуарами, велодоріжками буде накладатися штраф у розмірі до 100 євро замість попередніх 25 євро.

За перевищення обмеження швидкості водії будуть платити щонайменше 70 євро замість 35 євро. Сума штрафу буде збільшуватися залежно від рівня перевищення. У деяких випадках водій може отримати штраф у розмірі 400 євро за перевищення обмежень у міських районах.