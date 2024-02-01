На крупнейшем авторынке ЕС падает спрос на электромобили.

Ожидается, что продажи электромобилей в Германии упадут впервые за восемь лет, поскольку распространяются признаки спада на рынке электромобилей, пишет Reuters.

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По прогнозу ассоциации автопроизводителей Германии (VDA), из-за сокращения субсидий поставки электромобилей (BEV) в этом году снизятся на 14% до 451 тыс. ед.

Также VDA ожидает, что общий рынок легковых автомобилей Германии сократится на 1% до 2,82 млн. ед., что на 25% ниже уровня до пандемии.

Прогнозируемое падение в этом году означает, что доля электромобилей на рынке ФРГ снизится с 18% до 16%.

Крупнейший европейский автомобильный рынок был одним из главных факторов внедрения электромобилей, но инфляция, высокие цены на автомобили и низкая инфраструктура зарядных станций негативно влияют на спрос. Несколько производителей отложили выпуск новых электрических моделей, а фирмы по прокату сокращают покупки электромобилей для своих автопарков.