На найбільшому авторинку ЄС падає попит на електромобілі.

Очікується, що продажі електромобілів у Німеччині впадуть вперше за вісім років, оскільки поширюються ознаки спаду на ринку електромобілів, пише Reuters.

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За прогнозом асоціації автовиробників Німеччини (VDA), через скорочення субсидій поставки електромобілів (BEV) цього року знизяться на 14% до 451 тис. од.

Також VDA очікує, що загальний ринок легкових автомобілів Німеччини скоротиться на 1% до 2,82 млн. од., що на 25% нижче рівня до пандемії.

Прогнозоване падіння цього року означає, що частка електромобілів на ринку ФРН знизиться з 18% до 16%.

Найбільший європейський автомобільний ринок був одним із головних факторів впровадження електромобілів, але інфляція, високі ціни на автомобілі та низька інфраструктура зарядних станцій негативно впливають на попит. Кілька виробників відклали випуск нових електричних моделей, а фірми з прокату скорочують покупки електромобілів для своїх автопарків.