"Умная" электроника доказала свою эффективность в компьютерных моделированиях, а теперь будет использоваться в реальной жизни.

Город Лемго в Германии вскоре станет реальной лабораторией для эксперимента, который имеет целью улучшить транспортный поток. Новейшая технология, которая впервые будет применена в реальной жизни, должна оптимизировать работу светофоров и помочь транспортному потоку более гладко миновать перекресток.

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Команда Института оптроники Фраунгофера (Fraunhofer Institute of Optronics) вместе с рядом партнеров установили камеры с высоким разрешением и радарные датчики, чтобы точнее понять дорожную ситуацию на одном из перекрестков города Лемго. С этими данными исследователи проводили моделирование с помощью искусственного интеллекта, чтобы разработать более оптимизированные шаблоны сигналов, которые помогут оптимизировать движение на перекрестке.

В симуляции новая система управления светофором заменила элементы управления на основе правил, которые могут учитывать лишь минимальные данные. И результаты оказались достаточно хорошими, чтобы побудить команду и город испытать ИИ в реальной жизни.

"Предположения относительно поведения на дорогах, которые были использованы в симуляции, не являются отражением действительности 1:1. Значит, систему нужно будет откорректировать", – сказал руководитель проекта Артур Мюллер. "Если это удастся, последствия будут огромными. Даже в таком маленьком городке, как Лемго, просто огромное количество светофоров".

Используя алгоритм искусственного интеллекта, команда надеется сократить время, которое автомобили проводят на перекрестке и на подъездах к нему, и таким образом уменьшить уровень шума и загрязнения СО2. По оценкам Европейского Союза, пробки наносят ущерб в 100 миллиардов евро в год своим государствам-членам, и эта технология может помочь уменьшить это число. Кроме того, команда исследует, как использовать искусственный интеллект, чтобы сделать светофоры лучше и для пешеходов.