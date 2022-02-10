"Розумна" електроніка довела свою ефективність у комп'ютерних моделюваннях, а тепер буде використовуватися в реальному житті.

Місто Лемго в Німеччині незабаром стане реальною лабораторією для експерименту, який має на меті покращити транспортний потік. Новітня технологія, яка вперше буде застосована у реальному житті, повинна оптимізувати роботу світлофорів та допомогти транспортному потоку більш гладко минати перехрестя.

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Команда Інституту оптроніки Фраунгофера (Fraunhofer Institute of Optronics), разом із низкою партнерів, встановили камери з високою роздільною здатністю та радарні датчики, щоб точніше зрозуміти дорожню ситуацію на одному з перехресть мыста Лемго. З цими даними дослідники проводили моделювання за допомогою штучного інтелекту, щоб розробити більш оптимізовані шаблони сигналів, які допоможуть оптимізувати рух на перехресті.

У симуляції нова система керування світлофором замінила елементи керування на основі правил, які можуть враховувати лише мінімальні дані. І результати виявилися достатньо хорошими, щоб спонукати команду та місто випробувати ШІ в реальному житті.

“Припущення щодо поведінки на дорогах, які були використані в симуляції, не є відображенням дійсності 1:1. Отже, систему потрібно буде відкоригувати”, – сказав керівник проєкту Артур Мюллер. “Якщо це вдасться, наслідки будуть величезними. Навіть у такому маленькому містечку, як Лемго, просто величезна кількість світлофорів”.

Використовуючи алгоритм штучного інтелекту, команда сподівається скоротити час, який автомобілі проводять на перехресті та на під’їздах до нього, і таким чином зменшити рівень шуму та забруднення СО2. За оцінками Європейського Союзу, затори завдають збитків у 100 мільярдів євро на рік своїм державам-членам, і ця технологія може допомогти зменшити це число. Крім того, команда досліджує, як використовувати штучний інтелект, щоб зробити світлофори кращими й для пішоходів.