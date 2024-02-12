Эксперты говорят о "тяжелом годе для европейского автопрома".

В январе спрос на "батарейные" модели значительно снизился: "чистые" электрокары потеряли 55% покупателей, гибриды, заряжаемые, - почти 20% клиентов. Вырос рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: продажи бензиновых моделей прибавили 9%, дизельных - 9,5%. Главной причиной отказа немцев от электромобилей называют прекращение государственных субсидий с декабря 2023 года.

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Правительство Германии внезапно свернуло программу стимулирования продаж электрокаров, и изменения в структуре авторынка не заставили себя ждать. Впрочем, аналитики The Wall Street Journal считают, что спрос на "батарейные" модели обвалился не только из-за отказа от субсидий. Повлияли геополитическая напряженность и слабая экономия Германии в целом.

Продажа легковых автомобилей на ключевом европейском рынке упала на 11,7 процента: обновление машин отложили и компании, и частные клиенты. Эксперты предполагают, что в 2024 году в Европе продолжатся "ценовые войны", то есть небольшим производителям электромобилей будет непросто. в 2023 году немцы купили на 16 процентов меньше электрокаров, а в этом году этот сегмент рынка недосчитается еще девять процентов покупателей.

Автомобильная ассоциация Германии считает, что мировой рынок легковушек в 2024 году увеличится на два процента, достигнув 77,4 миллиона штук, то есть продажи вернутся на допандемийный уровень. При этом по самой Германии прогноз не такой благоприятный: по итогам года спад продаж составит один процент, а по сравнению с допандемийным уровнем падение достигнет 25 процентов.