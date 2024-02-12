Експерти говорять про «важкий рік для європейського автопрому».

У січні попит на «батарейні» моделі значно знизився: «чисті» електрокари втратили 55% покупців, гібриди, що заряджаються, — майже 20% клієнтів. Виріс ринок автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння: продажі бензинових моделей додали 9%, дизельних — 9,5%. Головною причиною відмови німців від електромобілів називають припинення державних субсидій із грудня 2023 року.

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Уряд Німеччини раптово згорнув програму стимулювання продажів електрокарів, і зміни у структурі авторинку не змусили на себе чекати. Втім, аналітики The Wall Street Journal вважають, що попит на «батарейні» моделі обвалився не лише через відмову від субсидій. Вплинули геополітична напруженість та слабка економія Німеччини загалом.

Продаж легкових автомобілів на ключовому європейському ринку впав на 11,7 відсотка: оновлення машин відклали і компанії, і приватні клієнти. Експерти припускають, що 2024 року в Європі продовжаться «цінові війни», тобто невеликим виробникам електромобілів буде непросто. 2023 року німці купили на 16 відсотків менше електрокарів, а цього року цей сегмент ринку недорахується ще дев'ять відсотків покупців.

Автомобільна асоціація Німеччини вважає, що світовий ринок легковиків у 2024 році збільшиться на два відсотки, досягнувши 77,4 мільйона штук, тобто продаж повернуться на допандемійний рівень. При цьому по самій Німеччині прогноз не такий сприятливий: за підсумками року спад продажів становитиме один відсоток, а порівняно з допандемійним рівнем падіння досягне 25 відсотків.