Германия на пороге нового дорожного сбора: с 1 декабря вступит в силу Закон о дополнительном взимании пошлины за вредные выбросы грузового транспорта.

С первого дня зимы новый сбор будет касаться грузовиков с технически допустимой общей массой более 7,5 тонны. Надбавка за экологический ущерб от выхлопных газов установлена в размере в размере 200 евро за тонну CO 2 .

А с 1 июля 2024 года вводится экологическая плата за проезд транспортных средств с технически допустимой полной массой от 3,5 до 7,5 тонн.

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Чад от грузовиков дорожает

На территории Европы это будет первый пример введения таких высоких сборов в зависимости от среднего потребления топлива конкретного транспортного средства. Таким образом, владелец грузовика будет платить за каждый пройденный километр почти вдвое больше.

Новый тариф, вводимый с 1 июля для машин с массой от 3,5-7,5 тонны также почти удвоится, но ставка на выбросы CO 2 за километр пробега опять-таки будет зависеть от мощности мотора и его паспортных характеристик на потребление ископаемого топлива.

Именно против таких тарифов, считающихся автоперевозчиками грабительскими, в минувшую субботу состоялась акция протеста, которую организовала Федеральная ассоциация логистики и транспорта Bundesverband Logistik & Verkehr. Почти три сотни магистральных тягачей с полуприцепами прошли колонной 15-километровый маршрут по автодорогам А60 и А76721 между городами Висбаден и Майнц.

Подобная акция протеста состоялась 4 ноября на Терезиенвизе в Хайльбронне, когда почти 300 транспортных средств прибыли на призыв стать в протест против принятого 20 октября 2023 года в Берлине Третьего закона о правилах взимания платы за проезд.

"Планируемое повышение платы за проезд ставит под угрозу не только рабочие места, но и безопасность снабжения для всего населения. Общественность должна понимать, что эта мера угрожает нашей инфраструктуре снабжения", — отметил глава BLV-pro e.V. Константин Попов.

Правительство отступать не стало: экология прежде всего

Даже маленькой реакции от правительства страны и местных органов власти на эти акции возмущения не произошло и взимание повышенной платы за вредные выбросы с 1 декабря все-таки начнется. Правда, платить будут не все.

От уплаты пошлины освобождается такой транспорт:

сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения;

местный общественный транспорт;

служба спасения;

для сбора мусора;

строительство и содержание федеральных автомобильных дорог.

Дополнительный сбор на вредные выбросы будет введен как новая ставка платы за внешние расходы на выбросы CO 2 , связанные с транспортом. Как и текущие частичные ставки платы за проезд, плата будет взиматься в центах за километр пробега. Размер дополнительного сбора, как и планировалось в проекте, зависит от характеристик соответствующего транспортного средства, в частности от класса выбросов CO 2 , массы и количества осей.