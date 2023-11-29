Германия на пороге нового дорожного сбора: с 1 декабря вступит в силу Закон о дополнительном взимании пошлины за вредные выбросы грузового транспорта.
С первого дня зимы новый сбор будет касаться грузовиков с технически допустимой общей массой более 7,5 тонны. Надбавка за экологический ущерб от выхлопных газов установлена в размере в размере 200 евро за тонну CO2.
А с 1 июля 2024 года вводится экологическая плата за проезд транспортных средств с технически допустимой полной массой от 3,5 до 7,5 тонн.
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Чад от грузовиков дорожает
На территории Европы это будет первый пример введения таких высоких сборов в зависимости от среднего потребления топлива конкретного транспортного средства. Таким образом, владелец грузовика будет платить за каждый пройденный километр почти вдвое больше.
Новый тариф, вводимый с 1 июля для машин с массой от 3,5-7,5 тонны также почти удвоится, но ставка на выбросы CO2 за километр пробега опять-таки будет зависеть от мощности мотора и его паспортных характеристик на потребление ископаемого топлива.
Именно против таких тарифов, считающихся автоперевозчиками грабительскими, в минувшую субботу состоялась акция протеста, которую организовала Федеральная ассоциация логистики и транспорта Bundesverband Logistik & Verkehr. Почти три сотни магистральных тягачей с полуприцепами прошли колонной 15-километровый маршрут по автодорогам А60 и А76721 между городами Висбаден и Майнц.
Подобная акция протеста состоялась 4 ноября на Терезиенвизе в Хайльбронне, когда почти 300 транспортных средств прибыли на призыв стать в протест против принятого 20 октября 2023 года в Берлине Третьего закона о правилах взимания платы за проезд.
"Планируемое повышение платы за проезд ставит под угрозу не только рабочие места, но и безопасность снабжения для всего населения. Общественность должна понимать, что эта мера угрожает нашей инфраструктуре снабжения", — отметил глава BLV-pro e.V. Константин Попов.
Правительство отступать не стало: экология прежде всего
Даже маленькой реакции от правительства страны и местных органов власти на эти акции возмущения не произошло и взимание повышенной платы за вредные выбросы с 1 декабря все-таки начнется. Правда, платить будут не все.
От уплаты пошлины освобождается такой транспорт:
- сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения;
- местный общественный транспорт;
- служба спасения;
- для сбора мусора;
- строительство и содержание федеральных автомобильных дорог.
Дополнительный сбор на вредные выбросы будет введен как новая ставка платы за внешние расходы на выбросы CO2, связанные с транспортом. Как и текущие частичные ставки платы за проезд, плата будет взиматься в центах за километр пробега. Размер дополнительного сбора, как и планировалось в проекте, зависит от характеристик соответствующего транспортного средства, в частности от класса выбросов CO2, массы и количества осей.
"Следует переходить на экологически чистые транспортные средства. Это важно, поскольку коммерческие транспортные средства пока вызывают около трети общих выбросов CO2 на транспорте. Для достижения наших целей по защите климата нам необходимо наращивание рынка экологически чистых автомобилей. Также с середины следующего года мы распространяем плату за проезд на транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны", — отмечает Федеральный министр цифровых дел и транспорта Dr. Фолькер Висинг.