Німеччина на порозі нового дорожнього збору: з 1 грудня набуде чинності Закон про додаткове стягнення мита за шкідливі викиди вантажного транспорту.

З першого дня зими новий збір стосуватиметься вантажівок із технічно допустимою загальною масою понад 7,5 тони. Надбавка за екологічну шкоду від шкідливих викидів встановлена у розмірі у розмірі 200 євро за тонну CO 2 .

А з 1 липня 2024 року вводиться екологічна плата за проїзд транспортних засобів з технічно допустимою повною масою від 3,5 до 7,5 тони.

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Чад від вантажівок дорожчає

На території Європи це буде перший приклад запровадження таких високих зборів в залежності від середнього споживання палива конкретного транспортного засобу. Таким чином, власник вантажівки буде сплачувати за кожен пройдений кілометр майже удвічі більше.

Новий тариф, що вводиться з 1 липня для машин з масою від 3,5-7,5 тони також майже подвоїться, але ставка на викиди CO 2 за кілометр пробігу знову-таки залежатиме від потужності мотора та його паспортних характеристик на споживання викопного палива.

Саме проти таких тарифів, що вважаються компаніями автоперевізниками грабіжницькими, минулої суботи відбулася акція протесту, яку організувала Федеральна асоціація логістики й транспорту Bundesverband Logistik & Verkehr. Майже три сотні магістральних тягачів з напівпричепами пройшли колоною 15-кілометровий маршрут по автодорогах А60 та А76721 між містами Вісбаден та Майнц.

Подібна акція протесту відбулася 4 листопада на Терезіенвізе в Хайльбронні, коли майже 300 транспортних засобів прибули на заклик стати до протесту демонстрація проти прийнятого 20 жовтня 2023 року в Берліні Третього закону про правила стягнення плати за проїзд.

"Плановане підвищення плати за проїзд ставить під загрозу не тільки робочі місця, але й безпеку постачання для всього населення. Громадськість має розуміти, що цей захід загрожує нашій інфраструктурі постачання", - наголосив очільник BLV-pro e.V. Костянтин Попов.

Уряд відступати не став: екологія передусім

Бодай маленької реакції від уряду країни та місцевих органів влади на ці акції обурення не сталося і стягнення підвищеної плати за шкідливі викиди з 1 грудня все-таки розпочнеться. Щоправда, платитимуть не всі.

Від сплати мита звільняється такий транспорт:

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення;

місцевий громадський транспорт;

служба порятунку;

для збору сміття;

будівництво та утримання федеральних автомобільних доріг.

Додатковий збір на CO 2 буде запроваджено як нову ставку плати за зовнішні витрати на викиди CO 2 , пов’язані з транспортом. Як і поточні часткові ставки плати за проїзд, плата стягуватиметься в центах за кілометр пробігу. Розмір додаткового збору, як і планувалося в проєкті, залежить від характеристик відповідного транспортного засобу, зокрема від класу викидів CO2, ваги та кількості осей.

"Слід переходити на екологічно чисті транспортні засоби. Це важливо, оскільки комерційні транспортні засоби наразі спричиняють близько третини загальних викидів CO2 на транспорті. Для досягнення наших цілей із захисту клімату нам потрібне нарощування ринку екологічно чистих автомобілів. Також із середини наступного року ми поширюємо плату за проїзд з вантажівок на транспортні засоби з технічно допустимою загальною масою понад 3,5 тонни", - наголошує Федеральний міністр цифрових справ і транспорту Dr. Фолькер Вісінг.