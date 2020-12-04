В ноябре 2020 года дилеры в Германии реализовали 290 150 автомобилей – на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

За одиннадцать месяцев 2020 года спад продаж автомобилей на немецком рынке достиг 21%. За период с января по ноябрь в Германии было продано 2,6 млн автомобилей. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

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Отмечается, что в Германии новые ограничения относительно коронавируса вступили в силу в начале ноября, однако автосалоны остались открытыми.

По данным Федерации немецкой промышленности (VDA), производство автомобилей в ноябре 2020 года в Германии выросло на 7%, до 449,900 единицы. Экспорт автомобилей немецких производителей в прошлом месяце также вырос на 11%, до 340 тысяч единиц. За 11 месяцев 2020 года производство автомобилей в Германии упало на 26%, до 3,22 млн единиц.