У листопаді 2020 року дилери в Німеччині реалізували 290 150 автомобілів – на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За одинадцять місяців 2020 року спад продажів автомобілів на німецькому ринку досяг 21%. За період з січня по листопад в Німеччині було продано 2,6 млн автомобілів. Про це повідомляє Федеральне транспортне агентство Німеччини (KBA).

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Відзначається, що в Німеччині нові обмеження по коронавірусу вступили в силу на початку листопада, проте автосалони залишилися відкритими.

За даними Федерації німецької промисловості (VDA), виробництво автомобілів в листопаді 2020 року в Німеччині виросло на 7%, до 449,900 одиниць. Експорт автомобілів німецькими виробниками минулого місяця також виріс на 11%, до 340 000 одиниць. За 11 місяців 2020 року виробництво автомобілів в Німеччині впало на 26%, до 3,22 млн одиниць.