Районный суд Харькова вынес постановление, отменяющее арест на часть имущества фигурантов уголовного производства, и позволил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует ДСТУ.

Об этом говорится в официальном разъяснении Государственной фискальной службы по поводу возобновления работы сети АЗС Glusco.

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"На заправочных станциях, где качество топлива не соответствует стандартам ГОСТ,открытие резервуаров с топливом запрещено. Также в магазинах сети АЗС разрешена продажа других сопутствующих товаров", – отмечается в сообщении.

В ГФС подчеркивают, что арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.

"Обыски на АЗС проводились поскольку некоторые субъекты хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу топлива и нефтепродуктов на таможенную территорию Украины с использованием морских судов и скрывая реальные объемы импорта", – считают чиновники.

Также в ГФС разъясняют, что арест был наложен, поскольку фигуранты производства якобы занимались подпольной продажей низкокачественного горючего. "Существование такой схемы позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 млн грн", – указывают в ГФС.

Отмечается, что для проведения трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ДСТУ. Две экспертизы продолжаются. "Досудебное расследование в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается", – сообщили в ГФС.