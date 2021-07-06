Районний суд Харкова виніс постанову, яка скасовує арешт на частину майна фігурантів кримінального провадження, і дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає ДСТУ.

Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Державної фіскальної служби з приводу відновлення роботи мережі АЗС Glusco.

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"На заправних станціях, де якість палива не відповідає стандартам ДСТУ - відкриття резервуарів з паливом заборонено. Також в магазинах мережі АЗС дозволено продаж інших супутніх товарів", - наголошується в повідомленні.

В ДФС підкреслюють, що арешт діяв і діє тільки на майно, в тому числі паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС і їх діяльність.

"Обшуки на АЗС проводилися оскільки деякі суб'єкти господарювання організували незаконну схему з ввезення палива і нафтопродуктів на митну територію України з використанням морських суден приховуючи реальні обсяги імпорту", - вважають чиновники.

Також в ГФС роз'яснюють, що арешт був накладений, оскільки фігуранти виробництва начебто займалися підпільним продажем низькоякісного пального. "Існування такої схеми дозволило зловмисникам ухилитися від сплати податків на суму близько 240 млн грн", - здогадуються в ДФС.

Відзначається, що для проведення трьох експертиз по нафтопродуктах за все відібрано понад 500 зразків. За результатами першої експертизи близько 35 зразків палива не відповідають стандартам ДСТУ. Дві експертизи триває. "Досудове розслідування в рамках кримінального провадження, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, триває", - повідомили в ГФС.