Мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви, викликаної політичним тиском.

"Сьогодні з 00.00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива", - повідомив топ-менеджер мережі, який побажав залишитися неназваним. За його словами, відновлення діяльності стало можливим після врегулювання в судовому порядку.

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Також необхідно відзначити, що на станціях закрита фірмова символіка Glusco. "Не виключено, що відновлення роботи пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і зникнення таким чином з порядку денного політичної складової", - заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Раніше повідомлялося, що український бізнес Glusco буде проданий азербайджанській компанії Socar. За даними enkorr, на даний момент сторони погодили всі концептуальні угоди, продовжуючи завершувати формальності. Також відомо про підготовлене звернення Socar в Антимонопольний комітет України для отримання погодження на концентрацію.

Як повідомлялось раніше, 11 березня СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії "Glusco Україна", що управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, що належать Proton Energy Group S.A.

Висунуті правоохоронними органами звинувачення на адресу мережі АЗС в компанії назвали абсурдними і безпідставними. У Glusco відзначали, що робота мережі була заблокована в рамках кримінального провадження, відкритого щодо компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані", яка не має до неї ніякого відношення. Також в компанії заперечують будь-який зв'язок з політиком Віктором Медведчуком, на якого РНБО наклав санкції.

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Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснафта", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. На сьогодні мережа налічує 126 АЗС і шість нафтобаз. Також компанія здійснює заправку літаків в столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

Нагадаємо, в середині березня Proton Energy Group S.A. заявила про вимушену зупинку поставок палива "Роснафти" в Україні. У квітні трейдер Coral Energy повідомив, що стане новим експортером ресурсів "Роснафти" в Україні. Однак в травні про укладення контракту з "Роснафтою" заявив Socar, почавши постачання в кінці травня.