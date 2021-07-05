Сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва, вызванного политическим давлением.

"Сегодня с 00.00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива", – сообщил топ-менеджер сети, пожелавший остаться неназванным. По его словам, возобновление деятельности стало возможным после урегулирования в судебном порядке.

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Также необходимо отметить, что на станциях закрыта фирменная символика Glusco. "Не исключено, что возобновление работы связано с быстрым завершением процесса смены собственника сети и исчезновения таким образом с повестки дня политической составляющей", – заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес Glusco будет продан азербайджанской компании Socar. По данным enkorr, на данный момент стороны согласовали все концептуальные соглашения, продолжая завершать формальности. Также известно о готовящемся обращении Socar в Антимонопольный комитет Украины для получения согласования на концентрацию.

Как сообщалось ранее, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Glusco Украина", что управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A.

Выдвинутые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения. Также в компании отрицают какую-либо связь с политиком Виктором Медведчуком, на которого СНБО наложил санкции.

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Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. На сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Напомним, в середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива "Роснефти" в Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов "Роснефти" в Украине. Однако в мае о заключении контракта с "Роснефтью" заявил Socar, начав поставки в конце мая.