Стоит все это 16 миллионов долларов.

Недвижимость от McLaren и Pendry Residences West Hollywood – это двухэтажный пентхаус под названием Terrace Estate 608 площадью 280 квадратных метров с гаражом на 159,7 квадратных метров.

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В гараже есть ванная комната и пространство для пяти различных автомобилей. Он также предлагается с надбавкой на дизайн, чтобы покупатель мог оборудовать гараж так, как считает нужным. Компания заявляет, что это включает "возможность создать идеальный гараж McLaren, разработанный EYRC Architecture в сотрудничестве с McLaren Automotive".

Несмотря на то, что гараж можно оборудовать, визуализация свидетельствует о том, что он может иметь круглую витрину для гордости и украшения вашей коллекции. Также предусмотрено места для отдыха и развлечений, а также стильный бар.

Гараж связан с пентхаусом частным лифтом. Сама же резиденция занимает 280,1 квадратных метров и имеет три спальни, три ванные комнаты, туалетную комнату и открытую террасу площадью 19,7 квадратных метров.

Резиденция и гараж продаются комплектом за 16 миллионов долларов. В дополнение покупатель недвижимости получит в годичную аренду McLaren 765LT. "Только 765 экземпляров этого автомобиля будут доступны во всем мире, а нынешняя квота уже полностью распродана, поэтому доступ к этой модели – действительно чрезвычайная и эксклюзивная возможность для одного автолюбителя получить что-то очень особенное для коллекции”.

Еще один бонус для покупателя от автопроизводителя – детский электрокар в виде McLaren Senna, представленный ранее в этом году.