Коштує усе це 16 мільйонів доларів.

Нерухомість від McLaren та Pendry Residences West Hollywood – це двоповерховий пентхаус під назвою Terrace Estate 608 площею 280 квадратних метрів із гаражем на 159,7 квадратних метрів.

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У гаражі є ванна кімната та простір для п’яти різних автомобілів. Він також пропонується з надбавкою на дизайн, щоб покупець міг налаштувати гараж так, як вважає за потрібне. Компанія заявляє, що це включає “можливість створити ідеальний гараж McLaren, розроблений EYRC Architecture у співпраці з McLaren Automotive”.

Незважаючи на те, що гараж можна налаштувати, візуалізація свідчить про те, що він може мати круглу вітрину для гордості та окраси вашої колекції. Також передбачено відпочинку та розваг, а також стильний бар.

Гараж пов'язаний з пентхаусом приватним ліфтом. Сама ж резиденція займає 280,1 квадратних метрів і має три спальні, три ванні кімнати, туалетну кімнату та відкриту терасу площею 19,7 квадратних метрів.

Резиденція та гараж продаються комплектом за 16 мільйонів доларів. На додачу покупець нерухомості отримає в річну оренду McLaren 765LT. “Лише 765 екземплярів цього авто будуть доступні у всьому світі, а цьогорічна квота вже повністю розпродана, тому доступ до цієї моделі – справді надзвичайна та ексклюзивна можливість для одного автолюбителя отримати щось дуже особливе для колекції.

Ще один бонус для покупця від автовиробника – дитячий електрокар у вигляді McLaren Senna, представлений раніше цього року.