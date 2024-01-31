Peugeot запустит пилотную версию сервиса ChatGPT, который будет подключаться к голосовому помощнику и отвечать на вопросы водителей.

Отмечается, что пилотная версия сначала заработает во Франции Великобритании, Германии, Италии и Испании. Планируется, что сервис станет стандартным оборудованием уже в этом году.

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"Мы введем ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель е-3008 и небольшие коммерческие автомобили", – сообщил Жером Мишерон, директор по планированию продукта Peugeot.

Он добавил, что Peugeot также введет новую восьмилетнюю гарантию на e-3008 по сравнению с нынешней двухлетней гарантией на традиционные автомобили, чтобы попытаться поощрить водителей переходить на электромобили.