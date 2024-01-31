Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який підключатиметься до голосового помічника й відповідатиме на запитання водіїв.

Зазначається, що пілотна версія спершу запрацює у Франції, Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Планується, що сервіс стане стандартним обладнанням вже цього року.

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«Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включно з новою моделлю е-3008, і невеликих комерційних автівках», – повідомив Жером Мішерон, директор із планування продукту Peugeot.

Він додав, що Peugeot також запровадить нову восьмирічну гарантію на e-3008, порівняно з нинішньою дворічною гарантією на традиційні автомобілі, щоб спробувати заохотити водіїв переходити на електромобілі.