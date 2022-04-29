Ранее автомобили ездили через разрушенный мост, который выстоял после взрыва, сохранив одну из четырех полос для движения.

Сегодня в районе Гостомеля на трассе М-07, обеспечивающей сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень открыли временную переправу. Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в telegram.

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"По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики и автобусы. Это позволит оживить экономическую жизнь региона", – написал он.

По состоянию на 29 апреля в Киевской области полностью или частично возобновили водоснабжение в 115 населенных пунктах области. Остается без централизованного водоснабжения 8 населенных пунктов Иванковской общины из-за отсутствия электроснабжения. Алексей Кулеба добавил, что в этих населенных пунктах есть возможность пользоваться водой из колодцев.

Критическая ситуация сохраняется в селе Мощун Киевской области здесь тоже нет, ни газа, ни электроэнергии.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что 29 апреля идет восстановление инфраструктуры в населенных пунктах, оккупированных россиянами. В общей сложности движение восстановлено на 20 временных переправах, еще 4 в работе. За 20 дней дорожники расчистили более 380 километров дорог и улиц Киевской области.