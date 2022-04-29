Раніше автомобілі їздили через зруйнований міст, який вистояв після воєнних дій зберігши одну з чотирьох смуг для руху.

Сьогодні в районі Гостомеля на трасі М-07, що забезпечує сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь відкрили тимчасову переправу. Про це повідомив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у telegram.

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"По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону", - написав він.

Станом на 29 квітня у Київській області повністю або частково відновили водопостачання у 115 населених пунктах області. Залишається без централізованого водопостачання 8 населених пунктів Іванківської громади через відсутність електропостачання. Олексій Кулеба додав, що у цих населених пунктах є можливість користуватись водою з криниць.

Критична ситуація зберігається у селі Мощун Київської області тут також немає, а ні газу, а ні електроенергії.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 29 квітня триває відновлення інфраструктури у населених пунктах, які були окуповані росіянами. Загалом рух відновлено на 20 тимчасових переправах, ще 4 в роботі. За 20 днів дорожники розчистили понад 380 кілометрів доріг і вулиць на Київщині.