На территории Киевской области продолжаются работы по возведению еще одной временной переправы через реку Ирпень. Вместо одного моста который сейчас ремонтируют, будут действовать две временные переправы.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба на своей странице в социальных сетях. По его словам, закончить работы по строительству планируют до 10 октября.

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Он отметил, что мост, который был открыт в мае, не может справиться с большим потоком автомобилей. Чиновник заявил, что ремонт полноценного моста продолжается даже в выходные и попросил прощения у жителей за временные неудобства.

Напомним, что ранее в Гостомеле провалилась временная переправа через Ирпень, которую сделали после ухода войск от украинской столицы.

Известно, что деревянная переправа не выдержала постоянных нагрузок, мост был рассчитан на легковые автомобили, малые грузовики и автобусы. Уже в середине сентября деревянный мост стал опасным для передвижения. Как сообщалось, 12 сентября автомобиль провалился через деревянное покрытие переправы.