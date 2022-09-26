На території Київської області продовжуються роботи зі зведення ще однієї тимчасової переправи через річку Ірпінь. Замість одного моста, який наразі ремонтують, буде діяти дві тимчасові переправи.

Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікував голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба на своїй сторінці у соціальних мережах. За його словами, закінчити роботи з будівництва планують до 10 жовтня.

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Він зазначив, що міст, який було відкрито у травні, не може впоратися з великим потоком автомобілів. Чиновник заявив, що ремонт повноцінного мосту триває навіть у вихідні та попросив вибачення у мешканців за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що раніше у Гостомелі провалилася тимчасова переправа через Ірпінь, яку зробили після відходу військ від української столиці.

Відомо, що дерев'яна переправа не витримала постійних навантажень, міст був розрахований на легкові автомобілі, малі вантажівки та автобуси. Вже в середині вересня дерев'яний міст став небезпечним для пересування. Як повідомлялося, 12 вересня автомобіль провалився через дерев'яне покриття переправи.