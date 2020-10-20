На Харьковской набережной Kia Sorento сбил ограждение и упал в реку «Харьков». За рулем была девушка, как можно увидеть на фото, с ней все хорошо. Спасатели на месте.

ДТП произошло около 12:50 20 октября возле дома по адресу Харьковская набережная 7/9, рассказал представитель ГСЧС Игорь Лупандин. По его словам, женщину вытащили с помощью лестницы и троса. Сейчас решают, кто будет вытаскивать из реки авто. На месте находится полиция.

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34-летняя водитель не пострадала, ее не госпитализировали, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. Причина произошедшего не известна. Девушка трезвая, в машине была одна.

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