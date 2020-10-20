Юристы не видят возможности истребовать у компании-агрегатора или водителя-драйвера средства за ремонт разбитого автомобиля.

Киевлянин Егор Чернов вызвал драйвера такси-агрегатора Uklon, чтобы тот отвез автомобиль домой. 3 октября 2020 года он возвращался с вечеринки домой. Чтобы не садиться за руль самому, вызвал через Uklon драйвера для своей Audi A7. Эта услуга для тех случаев, когда клиент не хочет вести авто сам: водитель Uklon садится за руль машины пользователя и едет по указанному адресу. По словам пользователя, ранее он несколько раз пользовался такой услугой и все проходило хорошо.

Во время перегона машины водитель Uklon на бульваре Шевченко нарушил правила и попал в ДТП. "Загорелся красный, мы подъехали к перекрестку, и я думал, что драйвер сейчас притормозит. Но в последний момент он прибавил газу, влетел в автобусную полосу, пролетел перекресток, нам ударили в заднее крыло, от удара машину развернуло на 180 градусов, несло по дороге. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел среагировать", – вспоминает владелец машины, который находился рядом в салоне.

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Его рассказ подтверждается записью с регистратора водителя машины, которая ехала рядом. Владелец авто вызвал полицию и параллельно обратился на горячую линию Uklon. Там отменили заказ и пообещали вернуть за него деньги. По словам Егора, с Uklon ему звонили еще раз через пару дней узнать о здоровье. Но на вопрос о компенсации ущерба ответили отрицательно.

Полиция зафиксировала повреждение автомобиля, драйвер признал, что во время аварии за рулем находился именно он.

По словам владельца автомобиля (которые подтверждаются протоколом о ДТП), у авто повреждена ходовая, передний и задний подрамник, амортизаторы, рулевая рейка, передняя фара, от удара деформировано заднее крыло и бампер. По предварительной оценке, ремонт может обойтись в сумму от 360 000 до 500 000 грн.

Владелец машины посоветовался с юристами, но те не нашли возможности взыскать убытки с Uklon. Ведь по условиям договора использование (пункт 5.2), администратор (то есть Uklon) не несет ответственности и не берет на себя обязательств перед пользователем в отношении услуг, которые предоставляются пользователям партнерами Uklon (то есть драйверами). И не гарантирует пользователям качество таких услуг.

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Юридически драйверы Uklon не являются сотрудниками компании, Компания предоставляет им платформу, где они выполняют заказы. По подобной схеме работают и другие сервисы вроде Uber.

"Видели с юристами договор: получается, Uklon вообще ни при чем и за все отвечает драйвер. Но ведь деньги за услугу я плачу! Почему они набирают для такой услуги подобных водителей? В других странах хотя бы есть страховка на такой сервис", – комментирует пользователь.

Вскоре по ДТП состоится суд, который решит, кто будет выплачивать компенсацию. Если драйвера признают виновным в ДТП, оплатить ремонт он не сможет. Владелец машины говорит, что обсуждал компенсацию с драйвером, и он не имеет возможности даже взять кредит на оплату ремонта.