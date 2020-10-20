Юристи не бачать можливості витребувати в компанії0агрегатора чи водія-драйвера кошти за ремонт розбитого автомобіля.

Киянин Єгор Чернов викликав драйвера таксі-агрегатора Uklon, щоб той відвіз автомобіль додому. 3 жовтня 2020 року він повертався з вечірки додому. Щоб не сідати за кермо самому, викликав через Uklon драйвера для своєї Audi A7. Ця послуга для тих випадків, коли клієнт не хоче вести авто сам: водій Uklon сідає за кермо машини користувача і їде за вказаною адресою. За словами користувача, раніше він кілька разів користувався такою послугою і все проходило добре.

Під час перегону машини водій Uklon на бульварі Шевченка порушив правила і потрапив в ДТП. "Загорівся червоний, ми під'їхали до перехрестя, і я думав, що драйвер зараз пригальмує. Але в останній момент він додав газу, влетів в автобусну смугу, пролетів перехрестя, нам вдарили в заднє крило, від удару машину розвернуло на 180 градусів, несло по дорозі. Все сталося настільки швидко, що я навіть не встиг зреагувати", – згадує власник машини, який знаходився поруч у салоні.

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Його розповідь підтверджується записом з реєстратора водія машини, яка їхала поруч.

Власник авто викликав поліцію і паралельно звернувся на гарячу лінію Uklon. Там скасували замовлення і пообіцяли повернути за нього гроші. За словами Єгора, з Uklon йому дзвонили ще раз через пару днів, довідатися про здоров'я. Але на питання про компенсацію збитку відповіли негативно.

Поліція зафіксувала пошкодження автомобіля, драйвер визнав, що під час аварії за кермом перебував саме він.

За словами власника автомобіля (які підтверджуються протоколом про ДТП), у авто пошкоджена ходова, передній і задній підрамник, амортизатори, рульова рейка, передня фара, від удару деформовано заднє крило і бампер. За попередньою оцінкою, ремонт може обійтися в суму від 360 000 до 500 000 грн.

Власник машини порадився з юристами, і ті не знайшли можливості стягнути збитки з Uklon. Адже за умовами договору використання (пункт 5.2), адміністратор (тобто Uklon) не несе відповідальності і не бере на себе зобов'язань перед користувачем щодо послуг, які надаються користувачам партнерами Uklon (тобто драйверами). І не гарантує користувачам якість таких послуг.

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Юридично драйвери Uklon не є співробітниками компанії, компанія надає їм платформу, де вони виконують замовлення. За подібною схемою працюють і інші сервіси, на зразок Uber.

"Бачили з юристами договір - виходить, Uklon взагалі ні при чому і за все відповідає драйвер. Але ж гроші за послугу я плачу Uklon! Чому вони набирають для такої послуги подібних водіїв? В інших країнах хоча би є страховка на такий сервіс", - коментує користувач.

Незбаром щодо ДТП відбудеться суд, який вирішить, хто буде виплачувати компенсацію. Якщо драйвера визнають винним у ДТП, оплатити ремонт він не зможе. Власник машини говорить, що обговорював компенсацію з драйвером, і він не має змоги навіть взяти кредит на оплату ремонту.